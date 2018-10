Rode beursdag in Europa

Ik begrijp niet waarom jullie zo verrast zijn. Een stevige correctie valt te verwachten. We leven al tien jaar in een droom.



Dit heeft niets met de handelsoorlog te maken. De oorzaak is te torenhoge schuldenlast, wereldwijd + dat de rente langzaam gaat stijgen.



Kijk bv. om je heen in Nederland, ik zie veel mkb'ers met magere verdienmodellen met gigantische schulden.

Ze rijden wel in Porsche Cayenne + 10 mensen in dienst + gemiddelde schulden last € 1.000.000,- en genereren maar een winst van € 25.000.,- per jaar. Dit zijn verdienmodellen die mogelijk zijn door het gratis geld beleid.



Mijn advies aan jullie is alles verkopen, behalve Shell. Pak je winst. Wacht tot eind 2019, even de wisseling van de wacht van de ECB afwachten c.q. ECB beleid + geo politieke ontwikkelingen aanzien.