Meer rendement Noors staatsfonds

OSLO (AFN/BLOOMBERG) - Het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft afgelopen kwartaal geprofiteerd van de gunstigere omstandigheden op de aandelenmarkten, ondanks de oplopende handelsspanningen wereldwijd. Het grootste staatsfonds ter wereld boekte een rendement van 2,1 procent, wat neerkomt op een winst van omgerekend 21 miljard euro.

Vooral Noord-Amerikaanse investeringen betaalden zich de afgelopen maanden uit. Het totale rendement op aandelen steeg met 3,1 procent, terwijl met obligaties een fractie minder werd verdiend. Vastgoed was goed voor een toename met 1,9 procent.

Het in 1990 opgerichte staatsfonds beheert de inkomsten uit de olie- en gassector van Noorwegen. Met dat geld investeren de Noren in duizenden beursgenoteerde bedrijven in de wereld. De marktwaarde van het fonds bedraagt momenteel zo'n 1000 miljard euro. Twee derde van het Noorse kapitaal zit in aandelen en krap 30 procent in obligaties. Vastgoed is goed voor nog geen 3 procent.