'Omzet Fugro hoger dan verwacht'

AMSTERDAM (AFN) - Fugro zette in het derde kwartaal een omzet in de boeken die hoger was dan verwacht. Dat constateren analisten van KBC Securities. Vooral de divisie Marine is daar volgens de kenners verantwoordelijk voor, terwijl Seabed door een vertraagde start van een aantal opdrachten juist achterbleef.

Bij die laatste divisie kan Fugro waarschijnlijk volgende maand van start met de Buzios-opdracht. De marktvorsers verwachten dat Fugro komend jaar kan profiteren van de verwachte groei van de markt, zo maken ze op uit het handelsbericht van de bodemonderzoeker.

ING-analisten noemen de cijfers van Fugro juist teleurstellend, wat vooral te wijten is aan de divisie die onder meer olie- en gasinstallaties inspecteert en onderhoudt. Het herstel van die tak duurt mogelijk wat langer dan de marktvorsers eerder dachten. ING blijft over het algemeen wel positief over Fugro en denkt dat het herstel bij de bodemonderzoeker als geheel doorzet.

KBC heeft een accumulate-advies voor Fugro met een koersdoel van 13,50 euro. ING houdt vast aan zijn buy-advies en een koersdoel van 15,10 euro. Het aandeel Fugro stond vrijdag rond 09.30 uur 5,9 procent hoger op 11,31 euro.