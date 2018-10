'Deminor wil Danske Bank aanklagen'

Gepubliceerd op | Views: 317

KOPENHAGEN (AFN/BLOOMBERG) - De Belgische belangenvereniging voor beleggers Deminor is op zoek naar beleggers die Danske Bank willen aanklagen. Volgens Deminor heeft de Deense bank aandeelhouders te lang in het duister gehouden over de onregelmatigheden bij zijn Estse tak, zeggen ze in de Deense zakenkrant Børsen.

Danske Bank werd in Estland jarenlang gebruikt om op grote schaal geld wit te wassen, zonder dat de bank de autoriteiten inlichtte over verdachte transacties. De misleiding van beleggers begon volgens Deminor in 2014 toen de voormalige topman Thomas Borgen werd ingelicht over de onregelmatigheden. Pas in maart dit jaar kondigde Danske Bank een intern onderzoek aan en konden beleggers weet krijgen van de onregelmatigheden.

Als er zich beleggers melden wil Deminor een gezamenlijke rechtszaak aanspannen. De aandelen Danske Bank zijn dit jaar al bijna de helft minder waard geworden.