Resultaten Signify beter dan verwacht

AMSTERDAM (AFN /BLOOMBERG) - Verlichtingsbedrijf Signify is duidelijk met beter dan verwachte resultaten gekomen. Volgens kenners van ING profiteerde het bedrijf van kostenbesparingen en waren de prestaties met conventionele verlichting beter dan voorzien. Bij Citigroup wezen ze op het positiever dan voorziene bedrijfsresultaat bij het voormalig Philips-onderdeel.

Citi hield voorafgaand aan de beursopening op vrijdag al rekening met een koerssprong voor het aandeel. De kenners wezen daarbij op de recente mindere prestatie van het aandeel Signify. Ten opzichte van de piek van vorige maand was het aandeel tot aan vrijdag 18 procent gedaald. Naast het bedrijfsresultaat spreekt volgens Citi ook de lager dan verwachte schuld en de vrije kasstroom de onderneming in de kaart.

Het verlichtingsbedrijf handhaafde zijn verwachtingen voor de winstmarges, waarbij de omzetontwikkeling in de tweede helft van dit jaar gelijk zal zijn aan de ontwikkeling in de eerste jaarhelft. Daarmee is Signify iets voorzichtiger dan de gemiddelde verwachting, benadrukt Citi.

Banken

ING wijst op de autonome omzetgroei die zwakker is dan verwacht. Daartegenover steeg de winst harder dan waar rekening mee werd gehouden. Vooral de uitverkoop met halogeenlampen zorgden voor een beter dan verwacht resultaat bij de conventionele verlichting. Veder benadrukt ING, dat vasthield aan zijn hold-advies, de ,,gezonde" vrije kasstroom.

Bij Morgan Stanley spreken ze van een paradox. Signify, dat juist af wil van de conventionele lampenactiviteiten, heeft juist die resultaten nodig om winsten en cash te genereren, aldus de kenners. Evengoed spreken de Amerikanen van resultaten ,,die voor vandaag genoeg zullen zijn". Morgan Stanley heeft een advies equalweight op het aandeel.

NIBC, dat een neutral-advies hanteert, noemde vooral de marges van een ,,zeer bevredigend niveau". In het bijzonder werd gewezen op de inkoopbesparingen die met name in de Chinese leveringsketen werden gerealiseerd. Signify was vrijdag veruit de sterkste stijger in de AEX-index. Het aandeel noteerde omstreeks 09.45 uur 2,2 procent hoger op 21,63 euro.