Lagere winst voor RBS

LONDEN (AFN) - Royal Bank of Scotland (RBS) heeft in het derde kwartaal minder winst behaald dan een jaar eerder. Dat had onder meer te maken met een hogere belastingaanslag en hogere juridische kosten rond een schikking in de Verenigde Staten die in september werd voldaan. De operationele winst kwam wel hoger uit.

De bank, die nog altijd grotendeels in handen is van de Britse overheid, zette een winst van 563 miljoen pond in de boeken, omgerekend een kleine 635 miljoen euro. Dat was in hetzelfde kwartaal een jaar eerder nog 606 miljoen pond. De operationele winst kwam uit op 961 miljoen pond tegen 871 miljoen pond in het voorgaande jaar.

RBS nam verder extra voorzieningen vanwege de onzekere economische omstandigheden en slechte leningen in Ierland. De bank gaat verder zijn Nederlandse bankvergunning gebruiken om na de brexit actief te blijven binnen de Europese Unie. RBS hield vast aan zijn eerder uitgesproken financiële prognoses.