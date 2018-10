'Afhandelen rentederivaten duurt tot in 2019'

Gepubliceerd op | Views: 14

AMSTERDAM (AFN) - De afhandeling van alle dossiers rentederivaten gaat niet lukken voor het einde van dit jaar. Zowel bij ABN AMRO als bij Rabobank zullen duizenden dossiers pas in 2019 gesloten kunnen worden, meldt De Telegraaf.

Het kabinet had er bij de banken op aangedrongen de zaken voor eind 2018 te hebben afgerond. Rabobank gaf al aan dat die deadline erg krap was. De bank zal dit jaar ongeveer twee derde van de ruim tienduizend klanten met een rentederivaat uitsluitsel kunnen geven over een compensatie. De rest krijgt wel een eventueel voorschot maar pas komend jaar een definitieve afhandeling.

ABN AMRO gaat de deadline ook niet redden, maar verwacht in het eerste kwartaal van 2019 alle ruim zevenduizend dossiers te hebben afgehandeld. De derivaten zijn tot enkele jaren geleden massaal verkocht aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Met de derivaten dekten de mkb'ers zich in tegen renteverhogingen.