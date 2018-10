Winstgroei voor logistiek vastgoedfonds WDP

Gepubliceerd op | Views: 1

WOLVERTEM (AFN) - WDP heeft de winst in de eerste negen maanden van het jaar zien groeien ten opzichte van een jaar eerder. Dat kwam vrijdag naar voren uit een handelsbericht van het logistieke vastgoedfonds.

WDP zette een zogeheten EPRA-winst in de boeken van 101,2 miljoen euro. Dat was 12,4 procent meer dan een jaar eerder. De stijging van het resultaat is onder meer te danken aan de groei van de WDP-portefeuille en het beheersen van de kosten. Per aandeel bedroeg dit resultaat 4,55 euro.

De bezettingsgraad van de portefeuille was eind september stabiel op 97,4 procent. De gemiddelde looptijd, dus tot aan de eerste opzegmogelijkheid, van de huurcontracten van de WDP-portefeuille bedraagt 6 jaar. De doelstelling voor een winst per aandeel van 6 euro en een bruto dividenduitkering van 4,80 euro dit jaar werd door WDP herhaald.