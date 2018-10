Minder omzet voor digitaal beveiliger Gemalto

Gepubliceerd op | Views: 144

AMSTERDAM (AFN) - Gemalto heeft de omzet in het derde kwartaal zien dalen. Dat kwam vrijdag naar voren uit een handelsbericht van de onderneming. De digitaal beveiliger heeft een beursnotering in Amsterdam.

Gemalto zette een omzet in de boeken van 727 miljoen euro. Dat is 3 procent minder dan vorig jaar bij constante wisselkoersen. Topman Philippe Vallée merkt daarbij op dat verschillende grote programma's bij zowel de overheids- als de cyberveiligheidactiviteiten in het vierde kwartaal worden opgeleverd. De prognose die voor heel 2018 is uitgesproken werd dan ook herhaald.

Bij de divisie Identity, IoT & Cybersecurity behaalde Gemalto een omzet van 345 miljoen euro, 1 procent minder dan een jaar terug. De Smartcards & Issuance-tak beleefde een daling van de opbrengsten met 4 procent tot 382 miljoen euro.

Gemalto wordt overgenomen door zijn Franse branchegenoot Thales, voor circa 4,6 miljard euro. Inmiddels zijn zeven van de benodigde veertien goedkeuringen van toezichthouders nodig. Beide bedrijven verwachten dat de deal in het eerste kwartaal kan worden afgerond.