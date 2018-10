ArcelorMittal wint strijd om Indiaas Essar

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: staal

MUMBAI (AFN/BLOOMBERG) - Staalgigant ArcelorMittal heeft de strijd over zijn bankroete Indiase branchegenoot Essar Steel gewonnen. Dat bleek vrijdag. Een comité van schuldeisers is definitief voorstander van het overnamevoorstel van het in Amsterdam genoteerde bedrijf.

Dat meldt CNBC-TV18 op basis van ingewijden en is inmiddels bevestigd door Arcelor-partner Nippon Steel . Er is nu aan de partijen gevraagd om een intentieverklaring te tekenen. Naar verluidt zal voor de opening van de Europese beurshandel een verklaring naar buiten worden gebracht.

Om Essar was veel te doen, omdat het staalbedrijven er veel aan is gelegen om hun aanwezigheid in groeimarkt India te vergroten. Volgens eerdere berichtgeving heeft Arcelor voorgesteld vooraf 395 miljard roepie (circa 4,7 miljard euro) te betalen aan de banken van het failliete bedrijf om schulden af te lossen. Daarna zouden de schuldeisers nog 25 miljard roepie betaald krijgen door de staalreus en volgt er een kapitaalinjectie van 80 miljard roepie. Daarmee lopen de totale kosten voor de overname op tot een kleine 500 miljard roepie.