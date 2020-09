'Meerderheid beleggers verwacht correctie bij tweede coronagolf'

"In de AEX verwachten beleggers het meeste rendement te behalen van chipmachinemaker ASML, gevold door Ahold". Dit vraagt om meer uitleg. Het dividend van Ahold is niet gering. Het aandeel stijgt, maar niet explosief. Ik wil ermee aangeven dat er wel meer bedrijven zijn in de AEX-index waar meer rendement te behalen valt. Ahold is wel een degelijk en betrouwbaar aandeel en zeker de moeite waard, maar na m.i. mag het lijstje nog wel even worden aangevuld met ASMI en Galapagos, Adyen, Just eat Takeaway. Dan heb ik dividend niet meegerekend, want een aantal van bovengenoemde bedrijven geven voor zover mij bekend geen dividend.



Een correctie bij een tweede coronagolf is onwenselijk, maar niet een reden om de boel te verkopen. Het is verstandig om geld langs de zijlijn te hebben om als de koersen zakken bij te kunnen kopen en andere dagelijkse aankopen te kunnen doen. Met verlies verkopen is het domste wat je kan doen, tenzij je totaal geen vertrouwen meer hebt in het bedrijf (bijv. staat op het randje van een faillissement). Ik zeg: mooi de aandelen houden, nooit verkopen, alleen bijkopen als de koersen extreem dalen. Het probleem is dat sommige mensen in aandelen zitten met geleend geld. Als dan ook nog eens de koersen dalen raken ze in paniek en verkopen ze de boel met verlies. Dat noem ik stuntwerk, maar het is wel de realiteit van vandaag de dag.