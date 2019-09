ArcelorMittal overweegt desinvesteringen

Gepubliceerd op | Views: 1.744 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN) - ArcelorMittal overweegt een deel van zijn ijzerertsactiviteiten in Canada, Brazilië en Liberia af te stoten. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De in Amsterdam genoteerde staalgigant wil zijn schulden terugdringen door bezittingen af te stoten die niet tot de kernactiviteiten behoren. Het bedrijf bekijkt de opties voor een gehele of gedeeltelijke verkoop van de onderdelen.

De Canadese tak is het grootst en zou worden gewaardeerd op ongeveer 2 miljard dollar. Een formeel verkoopproces is nog niet gestart en een definitieve knoop over een verkoop is ook nog niet doorgehakt.