WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De kans is klein dat de aangekondigde Amerikaanse beperkingen op handel met de Chinese techgigant Huawei opnieuw deels worden uitgesteld. Dat zei een Amerikaanse overheidsfunctionaris donderdag.

Huawei is door de Verenigde Staten op een zwarte lijst gezet vanwege veiligheidsrisico's. Een deel van de maatregelen werd eerder tot twee keer toe met negentig dagen uitgesteld. Volgens de vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken ligt nieuw uitstel niet voor de hand.

Het uitstel was onder meer bedoeld om Huawei meer tijd te gunnen om contractuele verplichtingen na te komen aan Amerikaanse telecombedrijven die afhankelijk zijn van apparatuur van het bedrijf. Huawei is een van de grootste smartphonemakers ter wereld. Het bedrijf verkoopt geen telefoons in de VS, maar maakt wel gebruik van technologie van Amerikaanse bedrijven als Google en Qualcomm. Huawei levert naast mobiele apparaten ook netwerkapparatuur.