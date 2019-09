Wall Street zakt weg in middaghandel

Gepubliceerd op | Views: 91

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zakten donderdag gedurende de handelsdag in de min. Zorgen over een afzettingsprocedure van president Donald Trump wonnen het van optimisme over de kans op een spoedig handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. Daarnaast werden nieuwe cijfers verwerkt over de groei van de Amerikaanse economie.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent lager op 26.880 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 0,4 procent tot 2972 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,8 procent tot 8009 punten.

De aandelenmarkten zakten weg na het vrijgeven van een melding van een klokkenluider die de aanleiding is voor een onderzoek naar een zogeheten impeachment van Trump. De president zou zijn macht hebben misbruikt en via Oekraïne geprobeerd hebben de komende verkiezingen te beïnvloeden.

Voorzichtige start

De graadmeters op Wall Street waren nog voorzichtig van start gegaan op optimisme over de uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump woensdag over een mogelijk snelle handelsdeal met China. Het Chinese ministerie van Handel liet donderdag weten in nauw contact te staan met de VS en klaar te zijn voor vooruitgang bij de aanstaande handelsgesprekken.

Uit een derde raming bleek dat de economie van de Verenigde Staten in het tweede kwartaal met 2 procent is gegroeid op jaarbasis. Het cijfer komt overeen met een eerdere raming en de gemiddelde verwachting van economen. In het eerste kwartaal van dit jaar ging het bruto binnenlands product (bbp) van 's werelds grootste economie nog met 3,1 procent vooruit.

Beyond Meat maakte een koerssprong van 11,7 procent. McDonald's doet vanaf volgende week bij 28 restaurants in de Canadese provincie Ontario een proef met een plantaardige burger van de maker van vleesvervangers.

Carnival

Cruisebedrijf Carnival verloor 8,6 procent na een winstwaarschuwing. De aanbieder van reizen met cruiseschepen zegt last te hebben van de onrust in de Perzische Golf en spanningen in het Midden-Oosten die de olieprijzen stuwen. Ook wordt gewezen op problemen door orkanen. Ook neemt de vraag in Europa sneller af dan gedacht.

General Motors (GM) won 1 procent. Het autoconcern zou dicht bij een voorlopige cao-deal zijn met vakbond United Auto Workers (UAW). Daarmee kan een einde komen aan een staking die het bedrijf al honderden miljoenen dollars heeft gekost.

De euro was 1,0932 dollar waard, tegen 1,0936 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent tot 55,88 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 62,07 dollar per vat.