Stern krijgt meer voor SternLease

AMSTERDAM (AFN) - De verkoop van de leaseactiviteiten levert autobedrijf Stern meer op dan gedacht. Koper ALD Automotive maakt nog 9 miljoen euro over bovenop de eerder betaalde 80 miljoen euro voor SternLease, zo blijkt bij afronding van de overname.

Volgens Stern is overeenstemming bereikt met ALD over alle balansposten van SternLease. De koopprijs valt daardoor hoger uit dan de eerder berekende voorlopige koopsom.

Dit betekent dat de eerder aangekondigde dividenduitkering van nog eens 1,00 euro per aandeel binnenkort zal plaatsvinden. Op 12 juni 2019 is door Stern al een interimdividend uitgekeerd van 2,50 euro per aandeel. Het aanvullend interim dividend van 1,00 euro per aandeel is betaalbaar op 15 oktober 2019.