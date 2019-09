ABN AMRO keldert op groene beursdag

"Het belang van de Nederlandse overheid in de bank is door de koersval honderden miljoenen euro's minder waard geworden."



56,26% van 940m x -€2,20 is €1,16 miljard (!) verlies vandaag op het staatsbelang. Kost bijna €70 voor elke Nederlander. Hoeveel FIOD ambtenaren kun je daar voor in dienst nemen? Daar hoort het anti-witwas onderzoek namelijk thuis, niet (onbetaald ook nog!) bij de banken. Wat een vreselijk slecht beleid om politietaken aan banken op te leggen die daar niet voor toegerust zijn. En waarbij ook nog eens bijna geen enkele van de met veel moeite verzamelde meldingen ergens toe leidt. Dus de georganiseerde misdaad viert feest. Wat een falende overheid.



Ook interessant, sinds 2008 deelt de Staat de lakens uit bij ABN Amro. Zien we straks Gerrit Zalm voor het gerecht verschijnen?