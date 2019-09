'Shell geeft ontwikkeling Kazachs olieveld op'

Gepubliceerd op | Views: 91

DEN HAAG (AFN) - Shell ziet voorlopig af van de ontwikkeling van een olieveld in Kazachstan. Tot dusver is de olie- en gasgigant er niet in geslaagd om olieveld Kalamkas-Sea in het noorden van de Kaspische Zee rendabel te maken. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Shell werkt samen met branchegenoten als het Italiaanse Eni aan het ontwikkelen van Kalamkas-Sea. De inspanningen van energiebedrijven om kosten van het project omlaag te brengen liepen op niets uit. Om de ontwikkeling op Kalamkas-Sea voort te zetten, moet Shell en branchegenoten alsnog een manier vinden om de ontwikkeling goedkoper te realiseren.

Kalamkas-Sea is een van de vijf olievelden in het olierijke gebied Kashagan en had volgens de eerdere plannen in 2027 operationeel kunnen zijn. Shell en zijn samenwerkingspartners investeerden inmiddels 50 miljard dollar in de ontwikkeling van deze olievelden.