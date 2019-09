Grootste verlies ABN AMRO sinds beursgang

Onze Nederlandse Staat heeft als meerderheidsaandeelhouder flink wat uit te leggen vind ik. Indien de beschuldigingen gegrond zijn moet de minister zelf op het matje komen want in feite heeft de Nederlandse overheid zelf de wet overtreden want dit zal niet iets van de laatste 2 jaar zijn of wel ? Tevens vind ik dit het toppunt van belangenverstrengeling. De NL staat dupeert met een boete de overige aandeelhouders met evt. lager dividend. Voor hunzelf maakt het niets uit of de centen via een boete dan wel in de vorm van dividend binnenkomt. Dit gaat nergens meer over.