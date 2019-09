Wall Street opent voorzichtig

Gepubliceerd op | Views: 582

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag zonder grote koersbewegingen aan de handel begonnen. De aandacht van beleggers gaat onder meer uit naar de handelsperikelen en de politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Daarnaast worden nieuwe cijfers verwerkt over de groei van de Amerikaanse economie.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten vlak op 26.962 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2977 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent tot 8044 punten.

De graadmeters op Wall Street sloten een dag eerder nog hoger na uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump over een mogelijk snelle handelsdeal met China. Het Chinese ministerie van Handel liet donderdag weten in nauw contact te staan met de VS en klaar te zijn voor vooruitgang bij de aanstaande handelsgesprekken.

Economie VS groeit

Uit een derde raming bleek dat de economie van de Verenigde Staten in het tweede kwartaal met 2 procent is gegroeid op jaarbasis. Het cijfer komt overeen met een eerdere raming en de gemiddelde verwachting van economen. In het eerste kwartaal van dit jaar ging het bruto binnenlands product (bbp) van 's werelds grootste economie nog met 3,1 procent vooruit.

De maker van vleesvervangers Beyond Meat maakte een koerssprong van 13 procent. McDonald's doet vanaf volgende week bij 28 restaurants in de Canadese provincie Ontario een proef met een plantaardige burger van Beyond Meat.

Cruisebedrijf Carnival verloor bijna 9 procent na een winstwaarschuwing. De interesse in reizen met cruiseschepen zou met name in Europa onder druk staan door de afzwakkende economie.