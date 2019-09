Gepubliceerd op | Views: 408 | Onderwerpen: Fitch

LONDEN (AFN) - Britse bedrijven zouden op korte termijn aanzienlijk onder druk komen te staan als er een no-dealbrexit komt. Dat meent kredietbeoordelaar Fitch die wijst op de kans op verstoringen van de in- en uitvoer van producten, een verzwakking van het pond en een recessie.

Op de langere termijn zou een vertrek uit de Europese Unie zonder akkoord ook een negatief effect hebben voor Britse bedrijven. Hun prestaties zouden worden geremd door onder meer importheffingen en andere handelsbarrières.

Op sectorniveau zijn het vooral bedrijven met ingewikkelde leveringsketens, zoals automakers en bedrijven in de luchtvaartsector, zouden op korte termijn zware klappen krijgen. Winkeliers die veel vanuit de Europese Unie importeren en luchtvaartmaatschappijen zouden dan weer te lijden krijgen van een zwakker pond, een afgenomen consumentenvertrouwen en afgenomen vraag en verstoringen aan de grens.

Grote producenten houden volgens Fitch waarschijnlijk in de gaten of hun toeleveranciers de rekeningen kunnen betalen. Daarmee willen ze voorkomen dat ze zelf in de problemen komen en zullen ze faillissementen tegenhouden.