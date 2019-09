'Licht hogere opening op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 267

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan donderdag naar verwachting licht hoger openen. De aandacht van beleggers blijft uitgaan naar de handelsperikelen en de politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Daarnaast worden nieuwe cijfers verwerkt over de groei van de Amerikaanse economie, plus een reeks andere macro-economische gegevens.

De graadmeters op Wall Street sloten woensdag hoger na uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump over een mogelijk snelle handelsdeal met China. De aankondiging van een officieel onderzoek naar het afzetten van Trump werd even terzijde geschoven op de financiële markten.

Uit een derde raming bleek dat de economie van de Verenigde Staten in het tweede kwartaal met 2 procent is gegroeid op jaarbasis. Het cijfer komt overeen met een eerdere raming en de gemiddelde verwachting van economen. In het eerste kwartaal van dit jaar ging het bruto binnenlands product (bbp) van 's werelds grootste economie nog met 3,1 procent vooruit. Verder is er informatie over de wekelijkse uitkeringsaanvragen, de groothandelsvoorraden en de voorlopige woningverkoop in de VS.

Beyond Meat

De maker van vleesvervangers Beyond Meat staat voorbeurs stevig op winst. McDonald's zet vanaf volgende week bij 28 restaurants in de Canadese provincie Ontario een plantaardige burger van Beyond Meat op het menu. De fastfoodketen wil de nieuwe burger voor twaalf weken uitproberen. Kiprestaurant KFC zei vorige maand lokale testen uit te voeren met plantaardige 'kip' van Beyond Meat.

Verder zou autoconcern General Motors (GM) dicht bij een voorlopige cao-deal met vakbond United Auto Workers (UAW) zijn, waarmee een einde zou komen aan een staking die het bedrijf al miljoenen dollars heeft gekost.

Accenture

Qua bedrijfsresultaten gaat de aandacht onder meer uit naar zakelijk dienstverlener Accenture, drogisterijketen Rite Aid, leverancier van beleggersinformatie FactSet Research en levensmiddelenconcern Conagra Brands. Nabeurs publiceert chipproducent Micron Technology cijfers.

De Dow-Jonesindex steeg woensdag 0,6 procent tot 26.970,71 punten. De brede S&P 500 klom 0,6 procent tot 2984,87 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won ruim 1 procent tot 8077,38 punten.