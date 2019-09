Groei economie VS blijft 2 procent

Gepubliceerd op | Views: 461 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De economie van de Verenigde Staten is in het tweede kwartaal met 2 procent gegroeid op jaarbasis. Dat blijkt uit een derde schatting van het Amerikaanse ministerie van Handel. Het cijfer komt overeen met een eerdere raming en de gemiddelde verwachting van economen.

In het eerste kwartaal van dit jaar ging het bruto binnenlands product (bbp) van 's werelds grootste economie nog met 3,1 procent vooruit. Om de economie te stimuleren heeft de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, eind juli de rente verlaagd. Dat was voor het eerst in ruim tien jaar. Kenners gaan er over het algemeen vanuit dat de Fed deze maand opnieuw de rente gaat verlagen.