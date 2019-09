BIS komt met fonds voor groene obligaties

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: obligaties

BASEL (AFN) - De Bank voor Internationale Betalingen (BIS) heeft een fonds opgezet voor investeringen van centrale banken in groene obligaties. Daarmee speelt de BIS in op de groeiende vraag naar klimaatvriendelijke investeringen bij officiële instellingen en helpt de organisatie centrale banken bij het opnemen van duurzaamheidsdoelstellingen in het beheer van hun reserves.

De BIS wordt ook wel de bank der centrale banken genoemd. De instelling werd opgericht in 1930 om Duitse herstelbetalingen na de Eerste Wereldoorlog te regelen. Later is de BIS zich meer gaan richten op het met elkaar in lijn brengen van het beleid van de vele nationale centrale banken in de wereld. De instelling biedt tegenwoordig financiële diensten aan ongeveer 140 centrale banken, monetaire autoriteiten en internationale organisaties.