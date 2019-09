ABN AMRO afgestraft op hogere beurs

Vind je het gek. De meeste banken banken staan nog steeds onder water en Deutsche bank een van de grootste systeem banken van de wereld kan ieder moment omvallen!



De crisis van 2008 is nooit opgelost alleen maar veel groter geworden door de hogere schulden en negatieve rente. Banken kunnen niet eens meer rente winsten maken. De boel gaat in elkaar storten de vraag is alleen wanneer? Vandaag of volgende week?