VEB: herstel vertrouwen banken schiet niet op

AMSTERDAM (AFN) - Het herstel van vertrouwen in de bankensector schiet niet op, met de bekendmaking dat het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek is begonnen naar witwassen en financieren van terrorisme bij ABN AMRO. Dat zegt directeur Paul Koster van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) in een reactie op het nieuws.

ABN AMRO wordt onder meer verweten dat het klanten niet voldoende heeft doorgelicht. Ook zou sprake zijn geweest van ongewone transacties. Het is volgens Koster "uiterst teleurstellend" dat er weer wat mis blijkt te zijn bij een grote Nederlandse bank, na vergelijkbare zaken bij ING en Rabobank. Hij vraagt zich of dit intern wel goed is aangepakt bij ABN AMRO. Het is volgens de VEB-directeur nu van groot belang dat de bank duidelijkheid geeft over de zaak.

Ook noemt Koster de kwestie "pijnlijk" voor de Nederlandse staat, die grootaandeelhouder is van de bank met een belang van 56 procent. "Je ziet wat dit doet met het vertrouwen van beleggers." Op de beurs in Amsterdam ging het aandeel ABN AMRO hard onderuit.