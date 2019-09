Knibbe aangesteld als topman NN

Gepubliceerd op | Views: 130

AMSTERDAM (AFN) - David Knibbe is aangesteld als bestuursvoorzitter van verzekeraar NN Group. Knibbe is opvolger van Lard Friese die eerder bekendmaakte over te stappen naar concurrent Aegon.

Knibbe neemt de functie van topman officieel op zich op 1 oktober, voor een termijn van vier jaar.