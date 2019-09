Huawei wil 5G-licentie aan bedrijf VS geven

Gepubliceerd op | Views: 485 | Onderwerpen: Verenigde Staten

HONGKONG (AFN/RTR) - Het Chinese technologiebedrijf Huawei is bereid zijn 5G-technologie in licentie te geven aan een Amerikaans bedrijf. Dat heeft oprichter en topman Ren Zhengfei gezegd. Met het aanbod wil Huawei laten zien dat er geen gevaren aan zijn technologie zitten.

Huawei ligt met name in de Verenigde Staten, maar ook in andere Westerse landen, onder vuur. Het bedrijf zou nauw samenwerken met de overheid en het leger van China, en daardoor een gevaar voor de staatsveiligheid vormen. Huawei ontkent die aantijgingen in alle toonaarden.

Vorige maand zei Ren al dat hij de door zijn bedrijf ontwikkelde 5G-technologie aan buitenlandse bedrijven te willen verkopen. Voor een eenmalige som zouden kopers dan alle code, patenten, blauwdrukken en productietechnieken krijgen.