'AMG verkleint risico dankzij deal Glencore'

AMSTERDAM (AFN) - Metalenspecialist Advanced Metallurgical Group (AMG) verkleint de risico's rond zijn Amerikaanse capaciteitsuitbreiding dankzij de nieuwe leveringsdeal met Glencore. Dankzij de afspraken met die grondstoffengigant over vanadium hoeft AMG volgens analisten van ING niet meer naarstig op zoek naar inkopers van dat materiaal

AMG verdubbelde zijn capaciteit in de Verenigde Staten, waarbij het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf 300 miljoen dollar investeerde in een faciliteit voor vanadium in de staat Ohio. De onderneming maakte donderdag een langjarige overeenkomst bekend over de levering van al zijn beschikbare productie van ferrovanadium aan Glencore.

De directe financiële implicaties van de afspraken zijn volgens ING beperkt. Niettemin verwacht de bank voordelen in termen van winst naar aanleiding van de Amerikaanse capaciteitsuitbreiding.

ING hanteert een buy-advies en koersdoel van 37 euro. Het aandeel AMG stond donderdag omstreeks 09.55 uur 6,8 procent hoger op 22,97 euro.