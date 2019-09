'Vertrek De Vries jammer voor Lucas Bols

Gepubliceerd op | Views: 654

AMSTERDAM (AFN) - Het is jammer dat Lucas Bols met het vertrek van financieel directeur Joost de Vries een bestuurder met een grote staat van dienst en ruime ervaring verliest. Dat schrijft KBC Securities in een reactie op de bekendmaking dat De Vries in de loop van volgend jaar opstapt bij de drankenproducent.

Hij wil zijn carrière in toezichthoudende en adviserende rollen voortzetten. De Vries was bijna vijftien jaar financieel bestuurder van Lucas Bols en speelde volgens KBC een belangrijke rol in de ontwikkeling van de onderneming. KBC heeft er vertrouwen in dat Lucas Bols een geschikte opvolger zal vinden en dat het overgangsproces goed zal verlopen.

Het advies staat op hold met een koersdoel van 17,50 euro. Het aandeel Lucas Bols noteerde donderdag kort na aanvang vlak op 14,10 euro.