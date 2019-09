'Bouwers in ongewisse om stikstofkwestie'

Een file geeft 80% meer stikstof uitstoot dan 130 rijden jammer dat bij deze kwesties niet out of te box wordt gedacht. Daardoor liggen er genoeg kansen voor de bouw bredere wegen met betere doorstroming geven dus een lagere stikstof uitstoot.

Het jammere is dat je in geen enkel journaal hoort waar het bij stikstof nu omdraait. Het gaat om de diversiteit van de planten die wordt aangetast. Terwijl de indruk wordt gewekt dat de mensheid eraan gaat.

Tevens wordt het verhaal op zo'n micro niveau aangepakt dat je er wel aan moet twijfelen of iedereen de waarheid spreekt. Minder had rijden in de nabijheid van natuurgebieden zou helpen. Hoe zit het dan met het verhaal dat Nederland 30% stikstof als het ware exporteert door de wind. Laten we nou eerst eens met het eerlijk verhaal komen. En bijvoorbeeld ook eens denken aan het verdelen van de mesne over Nederland en het beperken van de bevolkingsgroei. Er wordt namelijk nu gesteld dat we met z'n alleen een tandje lager moeten maar als we iedereen hier maar naar toe laten komen blijft er dus minder over voor de rest.