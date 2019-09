Zwakte in VS raakt winst Pearson

Gepubliceerd op | Views: 138 | Onderwerpen: Verenigde Staten

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Britse uitgeversconcern Pearson is wat voorzichtiger geworden over de winstverwachting dit jaar. Het concern kampt met zwakkere prestaties in de Verenigde Staten dan waar rekening mee werd gehouden.

Pearon ging eerder uit van een aangepaste operationele winst dit jaar van 590 miljoen pond tot 640 miljoen pond. De onderneming denkt nu dat de opbrengsten aan de onderkant van die eerder afgegeven bandbreedte.

De Amerikaanse educatieve tak is goed voor circa een kwart van de opbrengsten van Pearson. Maar veel scholen stappen af van het traditionele lesmateriaal. De extra opbrengsten uit digitale onderwijstools zijn nog niet voldoende om dat verschil volledig te compenseren.