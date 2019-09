British Airways-moeder somberder over winst

Gepubliceerd op | Views: 151

LONDEN (AFN) - Luchtvaartconcern IAG heeft een winstwaarschuwing gegeven, na de stakingsgolf bij zijn dochteronderneming British Airways. Naast de werkonderbrekingen leed het bedrijf ook onder zwakke verkoopresultaten bij zijn budgetmaatschappijen.

IAG verwacht nu dat de operationele winst voor eenmalige posten dit jaar 215 miljoen euro lager zal uitvallen dan een jaar eerder. Aanvankelijk verwachtte het bedrijf dat dit resultaat min of meer vergelijkbaar was met dat van 2018. Het bedrijf is ook negatiever over zijn capaciteitsgroei in het vierde kwartaal.

British Airways heeft sinds de zomer te maken met de eerste stakingen onder zijn piloten in veertig jaar tijd. De luchtvaartmaatschappij moest door de acties al meer dan 2000 vluchten schrappen. Loononderhandelingen met pilotenvakbond Balpa zitten tot dusver op slot.

De stakingen bij British Airways hebben IAG naar schatting 137 miljoen euro gekost. Daarnaast zorgde de kwakkelende ticketverkoop bij prijsvechters bij Vueling en LEVEL voor een negatieve impact van 45 miljoen euro.