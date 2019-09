'Miljardengarantie België voor Dexia'

Gepubliceerd op | Views: 443 | Onderwerpen: België

BRUSSEL (AFN) - België stelt zich voor bijna 40 miljard euro garant om de zogeheten restbank Dexia ook na 2021 boven water te houden. Dat meldt De Standaard.

Volgens de krant geeft de Europese Commissie in principe op korte termijn haar fiat voor België en Frankrijk voor een garantie van in totaal 75 miljard euro. België heeft zo'n 53 procent van de Dexia-aandelen in bezit en Frankrijk de rest.

Dexia wordt sinds de val van de grootbank in 2011, waarbij Belfius de gezonde activiteiten overnam, ondersteund. De restbank bleef achter met de problematische activiteiten. De afbouw daarvan kan nog jaren duren, en daarvoor is een garantie nodig. Dat komt omdat Dexia voortdurend leningen aangaat om te draaien.