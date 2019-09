Morgan Stanley geeft NIBC advies equalweight

Gepubliceerd op | Views: 608 | Onderwerpen: advies, NIBC

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Morgan Stanley gaat zakenbank NIBC volgen met het advies equalweight en een koersdoel van 8,50 euro. Volgens de Amerikaanse bank lijkt NIBC nu "optisch goedkoop", maar zwakt de winstgevendheid van het financiële bedrijf waarschijnlijk af na teleurstellingen rond commissies.

Morgan Stanley stelt dat de druk op de winstgevendheid wordt onderschat. Dit zou nog niet zijn terug te zien in de consensus voor NIBC. Kostencontrole is volgens de bank van groot belang voor NIBC en zijn de doelstellingen van de zakenbank op kostengebied uitdagend. Morgan Stanley verlaagt zijn ramingen voor de brutowinst per aandeel voor de periode 2019-2021.

Het aandeel NIBC sloot woensdag op 7,34 euro.