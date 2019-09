'ABN AMRO in schijnwerpers op Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 3.497 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt donderdag iets hoger te openen. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk met kleine winsten beginnen. Beleggers verwerken de hogere slotstanden op Wall Street en de uitlatingen van president Donald Trump over een mogelijke snelle handelsdeal met China. Op het Damrak staat ABN AMRO in de schijnwerpers vanwege een witwasonderzoek bij de bank.

Trump zei dat een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China veel sneller tot stand kan komen dan mensen verwachten. De uitspraken van Trump zijn opmerkelijk omdat hij een dag eerder nog uithaalde naar China. Toen beschuldigde hij het Aziatische land bij de Verenigde Naties van valutamanipulatie en het stelen van intellectueel eigendom.

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen bij ABN AMRO. Gekeken wordt of de bank zich aan de regels heeft gehouden met het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme. De bank zegt zijn volledige medewerking toe aan het onderzoek.

Adyen

Het aandeel Adyen kan mogelijk bewegen op een negatief analistenrapport. Société Générale startte het volgen van het betaalbedrijf met een verkoopadvies. Verder volgt JPMorgan het aandeel Prosus met een overweight-advies en Morgan Stanley het aandeel NIBC met een equalweight-advies.

Altice Europe is van plan zijn eigen aandelenkapitaal te verminderen door zogeheten treasury shares in te trekken. Het bestuur van het telecom- en kabelbedrijf wil daarvoor 200 miljoen gewone aandelen A in bezit van de onderneming schrappen.

AMG

Metalenspecialist Advanced Metallurgical Group (AMG) kondigde aan een langjarige overeenkomst te hebben gesloten met mijnbouwconcern Glencore voor de levering van ferrovanadium. Ferrovanadium wordt gebruikt voor bijvoorbeeld versterking van metalen en bescherming tegen corrosie. Financiële details werden niet gegeven.

Lucas Bols maakte bekend dat financieel topman Joost de Vries in de loop van volgend jaar vertrekt bij de drankenproducent. Hij wil zijn carrière in toezichthoudende en adviserende rollen voortzetten.

Vertrek topman ASM PT

Topman Lee Wai Kwong vertrekt bij de aandeelhoudersvergadering in mei 2020 als topman van chiptoeleverancier ASM Pacific Technologies (ASM PT). De bestuurder zal worden opgevolgd door de huidige financieel directeur, Robin Gerard Ng. Het in Amsterdam genoteerde ASMI heeft een flink belang in ASM PT.

De euro was 1,10955 dollar waard, tegen 1,0953 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 56,34 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 62,23 dollar per vat.