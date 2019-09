Financieel topman Bols vertrekt

Gepubliceerd op | Views: 52

AMSTERDAM (AFN) - Financieel topman Joost de Vries vertrekt in de loop van volgend jaar bij drankenproducent Lucas Bols. Hij wil zijn carrière in toezichthoudende en adviserende rollen voortzetten, aldus de onderneming in een verklaring.

De Vries zal in ieder geval tot en met het einde van het huidige boekjaar, tot en met 31 maart 2020, als financieel eindverantwoordelijke bij de onderneming werkzaam zijn. Een zoekproces om de juiste opvolger te vinden is gestart.