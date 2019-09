Gepubliceerd op | Views: 572

AMSTERDAM (AFN) - KPN heeft gesproken over een verkoop van dochterbedrijf XS4ALL. In juni is het telecombedrijf in gesprek gegaan met een investeerder, die was aangedragen door het actiecomité 'XS4ALL moet blijven'. Dat meldt Het Financieele Dagblad (FD) op basis van een brief die het actiecomité heeft gestuurd aan de ondernemingsraad van XS4ALL.

De krant merkt op dat KPN steeds heeft volgehouden dat integratie van XS4ALL de enige optie was. Een woordvoerder van KPN laat aan de krant weten dat het bedrijf kennis heeft genomen van de brief. Hij voegt eraan toe dat KPN de afgelopen tijd vier scenario's voor XS4ALL heeft overwogen, maar uiteindelijk toch heeft gekozen voor integratie.

Het actiecomité heeft de brief gestuurd nadat KPN recent bekendmaakte de integratie van XS4ALL door te zetten. Het bedrijf heft de merken XS4ALL en Telfort op en brengt ze samen onder het KPN-merk. Dat leidde tot verzet bij XS4ALL.