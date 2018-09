Wall Street eindigt Fed-dag in het rood

Gepubliceerd op | Views: 2.288 | Onderwerpen: Federal Reserve

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag lager gesloten. Beleggers reageerden op het rentebesluit van de Federal Reserve. Toen die de rente verder verhoogde gingen de graadmeters aanvankelijk wat omhoog, maar later zakte het sentiment toch weg.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 26.385,28 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 2905,97 punten en de technologiebeurs Nasdaq speelde 0,2 procent kwijt op 7990,37 punten.

Opmerkelijk was dat de Fed in een toelichting zijn eigen beleid niet meer als 'accommoderend' omschreef. Kenners zagen hierin een bevestiging dat het binnenkort echt gedaan is met het jarenlange gestimuleer van de Amerikaanse economie. Later nuanceerde centralebank-topman Jerome Powell dat beeld toch weer wat.

Dollar

Het komt er eigenlijk op neer dat Powell geen enkele reden ziet om van het ingezette monetaire beleid af te stappen. Na het rentebesluit stuiterde ook de koers van de dollar wat op en neer. Uiteindelijk was de Amerikaanse munt 1,1739 euro waard, tegen 1,1769 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.

Nike had de aandacht op zich gericht vanwege resultaten van de producent van sportartikelen. Nike voerde de winst en omzet in het afgelopen kwartaal op, maar beleggers waren toch niet tevreden, want de koers zakte ruim 1 procent.

Papa John's

Daarentegen ging pizzaketen Papa John’s bijna 9 procent omhoog door geruchten dat oprichter John Schnatter het bedrijf zou willen terugkopen.

Beleggers lieten zich niet van de wijs brengen door nieuws over een flinke storing bij Delta Air Lines (plus 0,7 procent). Het is al het derde jaar op rij dat er zoiets gebeurt bij de luchtvaartmaatschappij. De gevolgen vielen nu mee, maar in 2016 kostten computerproblemen de maatschappij nog 150 miljoen dollar.

GoPro

De producent van actiecamera's GoPro sprong verder bijna 5 procent omhoog dankzij een adviesverhoging door Oppenheimer. Technologieconcern IBM profiteerde met een plus van een kleine 2 procent van een adviesverhoging door UBS. Bij chemiereus DowDuPont zorgde een adviesverlaging door Istinet voor een min van bijna 2 procent.

Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 72,06 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs tot 81,75 dollar per vat.