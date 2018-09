Investeerder verkoopt stukken Basic-Fit

Gepubliceerd op | Views: 2.047

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Investeerder 3i heeft 3,7 miljoen aandelen Basic-Fit verkocht voor 30,50 euro per stuk. Dat komt overeen met een belang van zo'n 6,8 procent in de fitnessketen en een verkoopsom van bijna 113 miljoen euro, zo bleek donderdag.

3i, in Nederland tevens bekend van zijn investeringen in winkelketens Action en Hans Anders, heeft nu nog een belang van 21 procent in Basic-Fit. Voor een periode van 90 dagen is nu een lock-up afgesloten en zal 3i geen effecten Basic-Fit verkopen.