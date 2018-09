'Shell praat over belang in Russisch project'

Gepubliceerd op | Views: 481

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Shell is in gesprekken verwikkeld om een belang te nemen in een Russisch olie- en gasproject van Gazprom Neft. Dat meldden ingewijden aan persbureau Reuters.

Het gaat om het onshore project Tazovskiy, dat in 2021 opgestart moet worden met een productie van 2 miljoen ton olie. Naar verluidt mikt Shell op een belang van 50 procent en kan voor het einde van dit jaar een deal worden bereikt.