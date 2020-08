Termeer nieuwe topman van IEX

Gepubliceerd op | Views: 364

AMSTERDAM (AFN) - Mark Termeer zal per 1 september de leiding in handen krijgen bij de beursgenoteerde aanbieder van beleggersinformatie IEX Group. Hij volgt Peter van Sommeren op die de laatste 14 jaar als directeur aan IEX was verbonden.

De missie van Termeer wordt onder meer de positie van IEX in Nederland en België te versterken en uit te breiden. Dat gebeurt met de uitbreiding van van de content diensten en media-exploitatie. Verder moet een slag worden gemaakt met het Ontwikkelen en aanbieden van diensten en producten.

Termeer heeft ervaring in de mediasector met eerdere directiefuncties bij Sijthoff Media en DPG Media. Van Sommeren blijft na de wissel aan de top als niet-uitvoerend bestuurder aan IEX verbonden.