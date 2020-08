Cijfers ASR vallen goed op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 273 | Onderwerpen: ASR

AMSTERDAM (AFN) - ASR stond woensdag bij de sterkste stijgers in de AEX-index in Amsterdam. De verzekeraar kreeg met zijn halfjaarcijfers de handen van beleggers op elkaar. Sowieso was de stemming op de beursvloeren positief. Berichten over extra crisissteun in Frankrijk en Duitsland gaven de graadmeters een impuls, ondanks aanhoudende zorgen bestaan over het almaar rondwarende virus in Europa.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de sessie met een winst van 0,6 procent op 563,28 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 813,50 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs stegen tot 1 procent. De Londense hoofdindex bleef iets achter en sloot een fractie hoger.

ASR won dik 4 procent. De verzekeraar zag de nettowinst in de eerste jaarhelft ruimschoots halveren. Door de coronacrisis moest de onderneming veel afschrijvingen doen en werden lagere beleggingsopbrengsten geboekt. Volgens topman Jos Baeten heeft ASR op operationeel vlak de impact van de virusuitbraak echter beperkt kunnen houden. De topman is ook iets positiever geworden over het operationeel resultaat in heel 2020.

PostNL

Ook staalconcern ArcelorMittal (plus 4,3 procent) eindigde duidelijk hoger, net als betaalbedrijf Adyen en techinvesteerder Prosus die bijna 4 procent aan beurswaarde wonnen. Sterkste daler in de AEX was zorgtechnologieconcern Philips dat 1,7 procent verloor.

Bij de middelgrote bedrijven sloot postbedrijf PostNL bovenaan met een winst van 3,5 procent. Bodemonderzoeker Furgo sloot de rij met een min van 2,3 procent, terwijl het bedrijf vanwege fusiegeruchten een dag eerder nog dik 5 procent aan beurswaarde won.

Alfen

Bij de kleinere bedrijven maakte Alfen een koerssprong van bijna 25 procent. De laadpalenmaker heeft in het tweede kwartaal ondanks de coronacrisis niet te maken gehad met geannuleerde orders en profiteerde van de toenemende focus op energietransitie. Het bedrijf uit Almere groeide op alle fronten.

Ook Van Lanschot Kempen (plus 2,6 procent) heeft naar eigen zeggen een sterk tweede kwartaal gedraaid, waarin een nettowinst werd behaald van bijna 20 miljoen euro. Volgens de vermogensbeheerder was dat te danken aan goede ontwikkeling bij alle bedrijfsonderdelen en kostenbesparingen om de pandemie het hoofd te bieden.

De euro stond op 1,1820 dollar tegenover 1,1812 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 43,38 dollar. Brentolie klom 0,3 procent in prijs tot 45,73 dollar per vat.