Vervolgonderzoek naar witwascontroles beleggingsfondsen

AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) doet verder onderzoek naar het monitoren en melden van ongebruikelijke transacties door beleggingsinstellingen. De financiële waakhond concludeerde eerdere dit jaar nog dat er wel toenemende aandacht voor dit onderwerp is, maar dat de beleggingsinstellingen daarbij tekort schieten.

Bij het vervolgonderzoek, dat in juni van start is gegaan, worden net als in het originele onderzoek zes beleggingsinstellingen en -ondernemingen onder de loep genomen. Daarbij kijkt de AFM onder andere of die bedrijven transactieprofielen opstellen van hun cliënten, detectieregels hanteren voor het signaleren van opvallende transacties en zodra er opmerkelijke transacties zijn tijdig en goed melding daarvan maken bij de Financial Intelligence Unit Nederland.

Die controles vanuit de instellingen zijn verplicht als gevolg van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Beleggingsinstellingen en -ondernemingen die nog niet aan transactiemonitoring doen moeten dit jaar hun zaakjes op orde brengen.

Beleggingsinstellingen zijn vooral beleggingsfondsen waar beleggers hun geld in kunnen stoppen. Onder beleggingsondernemingen vallen meer categorieën, maar de grootste groep betreft vermogensbeheerders. Die beheren het geld in opdracht van de belegger.