Eindhovens ziekenhuis aan de slag met nieuwe techniek Philips

Gepubliceerd op | Views: 0

EINDHOVEN (AFN) - Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft als eerste ziekenhuis in Nederland een nieuwe techniek van Philips voor de behandeling van boezemfibrilleren, een hartritmestoornis, in gebruik genomen. Het gaat om het KODEX-EPD-systeem om bij ingrepen gedetailleerde 3D-beelden te maken van de hartstructuur zonder het gebruik van röntgenstraling of contrastvloeistof.

Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht. Wereldwijd hebben 33 miljoen mensen een vorm van boezemfibrilleren. Bij patiënten met boezemfibrilleren zijn er verstoringen van de elektrische prikkels in het hart waardoor de hartslag onregelmatig en meestal te hoog is. Door middel van een zogeheten ablatieprocedure kan deze verstoring worden verholpen. Het KODEX-EPD-systeem, een beeldvormings- en navigatiesysteem, is speciaal ontwikkeld om de behandeling van boezemfibrilleren te ondersteunen.