Personeel ASR mag waarschijnlijk meer thuiswerken na coronacrisis

UTRECHT (AFN/BLOOMBERG) - Verzekeraar ASR denkt erover zijn personeel ook na de coronacrisis meer vanuit huis te laten werken. Volgens topman Jos Baeten probeert de onderneming, die ook bekend is van merken als De Amersfoortse, Ditzo en Europeesche Verzekeringen, lessen te trekken uit de manier van werken tijdens de virusuitbraak.

"Ik geloof niet in een model waarbij al onze 4000 werknemers de hele maand thuis werken", aldus Baeten. Voor Covid-19 was het bij ASR al mogelijk om bijvoorbeeld een dag in de week thuis te werken. Mogelijk kan dit straks zo'n tweeënhalve dag in de week. ASR heeft alvast besloten een "beperkt" deel van het hoofdkantoor in Utrecht onder te verhuren aan de GGD, omdat de verzekeraar in de toekomst waarschijnlijk minder kantoorruimte nodig heeft.

Baeten geeft ook aan dat hij er trots op is dat het ASR eerder dit jaar lukte om van de ene op de andere dag over te schakelen op thuiswerken. Klanten worden via het internet op een zo persoonlijk mogelijke wijze te woord gestaan. Met succes, benadrukt de bestuursvoorzitter, want volgens hem zijn de klanttevredenheidsscores omhooggegaan.

ASR presenteerde woensdagochtend zijn halfjaarcijfers. De verzekeraar zag de nettowinst in de eerste jaarhelft ruimschoots halveren. Door de coronacrisis moest de onderneming veel afschrijvingen doen en werden lagere beleggingsopbrengsten geboekt. Maar volgens Baeten heeft ASR op operationeel vlak de impact van de virusuitbraak beperkt kunnen houden. De topman is ook iets positiever geworden over het operationeel resultaat in heel 2020. Het is voor het bedrijf in ieder geval niet nodig om te gaan reorganiseren, heeft Baeten laten weten.