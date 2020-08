'Cijfers Van Lanschot Kempen positief'

Gepubliceerd op | Views: 611

AMSTERDAM (AFN) - De cijfers van vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen over het tweede kwartaal en de eerste helft van dit jaar vallen positief uit. Dat melden analisten van ING in een reactie. De prestaties waren beter dan de bank had verwacht, geholpen door kostenbesparingen.

De nettowinst in het tweede kwartaal bedroeg bijna 20 miljoen euro. ING had hier op ruim 13 miljoen euro gerekend. Over de eerste zes maanden was de winst 9,5 miljoen euro, in verband met een verlies van 10,5 miljoen euro in het eerste kwartaal. ING stelt dat er sprake was van goede kostencontrole bij Van Lanschot Kempen.

Het advies voor Van Lanschot Kempen staat bij ING op buy, met een koersdoel van 23 euro. Het aandeel noteerde woensdag omstreeks 09.40 uur een plus van 3,3 procent op 17,18 euro.