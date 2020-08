ASR koploper licht lagere AEX

Gepubliceerd op | Views: 279 | Onderwerpen: ASR

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag licht lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine minnen. Op het Damrak werd het halfjaarbericht van verzekeraar ASR goed ontvangen. Ook laadpalenmaker Alfen en vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen kwamen nog met cijfers. Beleggers verwerkten daarnaast de nieuwe recordstanden van de S&P 500 en techbeurs Nasdaq op Wall Street.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent in de min op 558,71 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 807,57 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent.

ASR (plus 3,2 procent) was koploper bij de Amsterdamse hoofdfondsen. De verzekeraar zag nettowinst in de eerste jaarhelft ruimschoots halveren. Door de coronacrisis moest de onderneming veel afschrijvingen doen en werden lagere beleggingsopbrengsten geboekt. Volgens topman Jos Baeten heeft ASR op operationeel vlak de impact van de virusuitbraak echter beperkt kunnen houden. De topman is ook iets positiever geworden over het operationeel resultaat in heel 2020.