Laadpalenmaker Alfen profiteert van focus op energietransitie

Gepubliceerd op | Views: 1.794

ALMERE (AFN) - Laadpalenmaker Alfen profiteert van de toenemende focus de energietransitie. Het beursgenoteerde bedrijf uit Almere groeide op alle fronten. De vraag naar laadoplossingen voor elektrische auto's verdubbelde ruim en de tak die zich bezighoudt met de opslag van energie groeide ook flink.

De belangrijkste tak van Alfen houdt zich bezig met het bouwen van slimme oplossingen voor elektriciteitsnetwerken en die groeide in het eerste halfjaar met 23 procent. "Het grote nadeel van duurzame energie is de onvoorspelbaarheid van de opwekking van de energie. De producten die wij ontwikkelen zijn uitstekend geschikt om problemen met vraag en aanbod op te lossen", zegt topman Marco Roeleveld. De totale omzet van het bedrijf steeg in het afgelopen halfjaar met 47 procent tot ruim 90 miljoen euro.

Alfen streeft internationalisatie na en wil op termijn de helft van de omzet buiten Nederland maken. Op dit moment is dat zo'n 30 procent. "Onze focus ligt voornamelijk op Europa en we zien overal kansen want de energietransitie treft alle landen. We richten ons in eerste instantie op omringende landen zoals Duitsland, Engeland, België en de Scandinavische landen", aldus Roeleveld.

Orders

Het bedrijf heeft in het tweede kwartaal ondanks de coronacrisis niet te maken gehad met geannuleerde orders. Bedrijfsonderbrekingen vanwege de uitbraak van het virus bleven beperkt. De nieuwe opdrachten die werden binnengehaald zijn onder meer een servicecontract voor het onderhoud van zes zonneparken van Goldbeck in Nederland. Ook mag Alfen met Vattenfall de komende anderhalf jaar 4000 laadpalen bouwen voor de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) kwam in het eerste halfjaar uit op 10 miljoen euro, tegen 4,9 miljoen euro van een jaar eerder. Ook als percentage van de omzet steeg deze winst, naar iets meer dan 11 procent. De aangepaste nettowinst kwam uit op 5,3 miljoen euro, een stijging van 266 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Alfen houdt vast aan de verwachting van 180 miljoen tot 200 miljoen euro omzet voor het hele jaar.