Galapagos presenteert tijdens virtueel congres

MECHELEN (AFN) - Biotechnoloog Galapagos gaat nieuwe inzichten in idiopathische longfibrose (IPF) en gerelateerde klinische ontwikkelingen presenteren tijdens het virtuele European Respiratory Society (ERS) International Congress 2020.

IPF is een zeldzame en progressieve ziekte die het fysieke en emotionele welzijn van patiënten aanzienlijk kan beïnvloeden, aldus de onderneming in een verklaring. De presentaties van Galapagos tijdens het congres tonen nieuwe inzichten in de behoefte aan verbetering van het ziektemanagement met behulp van zogeheten real-world data, gericht op klinische belasting, de beleving van IPF-patiënten bij diagnose en behandelingen, en de levenskwaliteit van IPF-patiënten.