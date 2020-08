Winst verzekeraar ASR flink omlaag door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 247 | Onderwerpen: ASR, verzekeringen

UTRECHT (AFN) - Verzekeraar ASR heeft vanwege de coronacrisis veel afschrijvingen en lagere beleggingsopbrengsten in de boeken moeten zetten. Daardoor is de nettowinst flink gekelderd. Maar verder heeft de onderneming de impact van de coronacrisis op zijn resultaten in het eerste halfjaar beperkt kunnen houden, geeft topman Jos Baeten aan.

"Ons operationeel resultaat is slechts 18 miljoen euro lager dan het record operationeel resultaat van het eerste halfjaar 2019", benadrukt de bestuursvoorzitter. Volgens Baeten hoefde ASR bijvoorbeeld minder voor bepaalde schadeclaims uit te keren. Ook had de virusuitbraak nauwelijks invloed op het resultaat uit overlijdensverzekeringen. Onder de streep bleef uiteindelijk 233 miljoen euro winst over, wat neerkomt om een ruime halvering ten opzichte van een jaar terug.

ASR kondigde woensdag ook aan dat het de Brand New Day Premiepensioeninstelling volledig in handen krijgt. Met de transactie, waarbij ASR de resterende 50 procent van de aandelen koopt die het nog niet bezat, is 51 miljoen euro gemoeid.

Het beursgenoteerde bedrijf had eerder al laten weten dat de dividenduitkering en het aandeleninkoopprogramma weer worden hervat. Beide waren eerder tijdelijk opgeschort in verband met de coronacrisis, maar na een aankondiging hierover door De Nederlandsche Bank (DNB) is het voor de beursgenoteerde onderneming weer mogelijk geld uit te keren aan de aandeelhouders. Naast een al aangekondigd speciaal dividend, vloeit er een regulier interim dividend van 0,76 euro per aandeel terug naar de aandeelhouders.